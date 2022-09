Borrell: «Putin non aveva previsto risposta europea dopo attacco Ucraina»

«Le ultime notizie che abbiamo riguardo alla situazione" attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia sono sempre più inquietanti. E' in corso un gioco d'azzardo nucleare che dobbiamo fermare. Questo gioco d'azzardo ha a che fare col fuoco ed è un altro esempio dello sconsiderato comportamento russo». Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio di associazione Ue-Ucraina. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev