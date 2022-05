Borrell parla in italiano e poi scherza: «Il cattivo inglese è diventato la lingua ufficiale dell'Ue»

«L'italiano è una bellissima lingua, ma sono più abituato all'inglese. Il cattivo inglese è diventato la lingua ufficiale dell'Ue», scherza l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, a Firenze durante lo State of the Union 2022. «Siamo molto preoccupati per quello che può succedere in Moldavia. Ci sono state delle esplosioni» in Transnistria, «ci sono delle truppe russe di stanza lì. La tentazione per la Russia di allargare il conflitto coinvolgendo la Moldavia è una possibilità», ha detto Borrell durante il suo intervento.​

/ Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

