Borrell all'Asean Regional Forum: «Nostre relazioni un successo»

«Le nostre affinità e gli insegnamenti tratti dai primi due anni di partenariato strategico hanno aperto la porta a una cooperazione più profonda e produttiva Ne sono un esempio il Piano d'azione per il periodo 2023-2027, che adottiamo oggi, e l'Accordo globale sul trasporto aereo, che intendiamo firmare con i partner Asean nel corso dell'anno. Questo documento testimonia il successo del nostro partenariato strategico, anche grazie all'ampia gamma di aree di cooperazione che abbiamo concordato, tra cui la ripresa dalle pandemie, il commercio, la connettività sostenibile e basata sulle regole, il cambiamento climatico, la ricerca e la sicurezza. In seguito affronterò in modo più dettagliato altre aree della nostra cooperazione». Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell intervenendo al vertice Ue-Asean a Phnom Penh, in Cambogia. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

