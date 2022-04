Il presidente peruviano Pedro Castillo ha dichiarato che il suo governo vuole imporre la castrazione chimica obbligatoria per gli stupratori di minori, tra le altre misure contro questi crimini. «Basta con tanta violenza: i crimini sessuali contro i bambini non saranno tollerati da questo governo, né rimarranno impuniti», ha affermato Castillo dicendosi «indignato» per lo stupro di una bambina di tre anni che ha scioccato il Paese. Leggi qui il nostro approfondimento.