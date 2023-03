Bielorussia condanna a 10 anni il Nobel per la pace Bialiatski

Il premio Nobel per la pace bielorusso Ales Bialiatski è stato condannato da un tribunale di Minsk a 10 anni in una colonia penale di massima sicurezza.

La leader dell'opposizione bielorussa in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya ha definito "spaventosa" la condanna di Bialiatski e di altri attivisti nello stesso processo.

"Dobbiamo fare di tutto per combattere questa vergognosa ingiustizia e liberarli", ha scritto su Twitter.

Bialiatski ha vinto il premio Nobel per la pace per il 2022 insieme con gruppi per i diritti umani di Russia e Ucraina. È un attivista storico che ha documentato le violazioni dei diritti umani in Bielorussia sin dagli anni '80. Ha fondato l'organizzazione Viasna, o Primavera, nel 1996 e ha da sempre criticato i mezzi autoritari di Alexander Lukashenko, presidente e stretto alleato di Putin.

Bialiatski era stato arrestato nel 2020 durante le proteste diffuse contro il regime di Lukashenko.