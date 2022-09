Biden: «La Russia viola la Carta delle Nazione Unite, referendum farsa per annettere parti Ucraina»

(Agenzia Vista) New York 21 settembre 2022 «La guerra è stata scelta da un solo uomo. Un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha invaso un suo vicino ed ha tentato di cancellarlo dalle mappe. La Russia ha senza vergogna violato la Carta delle Nazioni Unite e tentato di prendere territori dell’Ucraina con la forza. Putin ha fatto delle minacce nucleari contro l’Europa e la Russia sta chiamando ulteriori soldati per unirsi alla guerra ed il Cremlino sta organizzando un referendum farsa per annettere parti dell’Ucraina in violazione significante della Carta delle Nazioni Unite». Lo ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il discorso all’Assemblea delle Nazioni Unite a New York / Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it