Biden interrotto in Virginia dai manifestanti pro-Palestina

Manifestanti pro-Palestina hanno interrotto più volte un discorso elettorale di Joe Biden a Manassas, in Virginia (Usa). L'inquilino della Casa Bianca, in cerca di un secondo mandato, è stato a più riprese interrotto dai manifestanti che gridavano la loro solidarietà nei confronti dei palestinesi di Gaza. " Ci vorrà un po'", ha risposto il presidente 81enne che ha smesso di parlare mentre i suoi sostenitori nel pubblico gridavano "Altri quattro anni"! per coprire le voci dei manifestanti. Biden, intanto, ha ottenuto una vittoria "simbolica" alle primarie democratiche in New Hampshire, alle quali, però, non ha formalmente partecipato.

È risultato, infatti, primo come candidato "write in" cioè votato come preferenza non prestampata sulla scheda elettorale. Le primarie dem in New Hampshire si sono tenute, infatti, senza il benestare del partito democratico e quindi Biden non avrà delegati.