Biden: «Aiuti militari a Israele finché non ci libereremo di Hamas»

"Continuiamo a fornire assistenza militare a Israele finché non si libereranno di Hamas. Ma dobbiamo stare attenti. L’opinione pubblica mondiale può cambiare da un giorno all’altro. Non possiamo lasciare che ciò accada. Stiamo lavorando incessantemente per il ritorno sicuro degli ostaggi", le parole del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una cerimonia per la festività ebraica dell’Hannukah alla Casa Bianca. / Youtube The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev