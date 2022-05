Berlino, il concerto delle Pussy Riot dopo la fuga dalla Russia

L'attivista delle Pussy Riot Maria Alyokhina, fuggita dalla Russia, ha tenuto un concerto a Berlino. Alla radio locale Rbb ha raccontato le modalità di una fuga avventurosa, decisa ad aprile. Spera comunque di poter tornare prima o poi nel suo Paese. "Negli anni '90 abbiamo vissuto in un clima disteso e sappiamo che i russi amano la libertà, questo può essere meraviglioso", ha detto Alyokhina, 33 anni, parlando all'emittente. Tuttavia questa libertà è fragile e sotto la presidenza di Vladimir Putin non potrà esserci. Per questo l'attivista continuerà a protestare contro il regime di Putin. Il concerto, parte di un tour programmato da un anno, è stato dedicato all'Ucraina.