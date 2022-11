Berlino, attivisti di Last Generation sulla Porta di Brandeburgo

Nell'anniversario della caduta del Muro di Berlino gli attivisti per il clima del collettivo "Last Generation" hanno scalato la Porta di Brandeburgo e esposto uno striscione con scritto: "Desideriamo la sopravvivenza per tutti nel giorno della solidarietà". È solo l'ultima di una serie di azioni di disobbedienza civile da parte del gruppo ambientalista che ha già preso di mira dipinti nei musei per attirare l'attenzione sulla lotta contro il riscaldamento globale.