Ucraina, esplosioni nella città russa di Belgorod: le immagini

Nel filmato si vede almeno un aereo ucraino in azione notturna sulla città russa di Belgorod a una cinquantina di chilometri dal confine ucraino. Il video è stato registrato da uno smartphone probabilmente da un abitante di Belgorod e postato su twitter nella notte fra il primo e il 2 maggio da Kamil Galeev, un giovane analista russo che lavora per il britannico Wilsoncenter.

La città russa - dove è stato appena imposto lo stato d'emergenza dopo ripetuti attacchi aerei ucraini nei giorni scorsi - è stata svegliata nella scorsa notte da forti esplosioni. L'aereo è individuabile dal puntino di luce lasciato dal proprio motore e dalla scia di bagliori intermittenti originate dai cosiddetti "IRCM", ovvero dalle scie a infrarossi lanciate da aerei o elicotteri per "distrarre" i missili antiaereo che sono attratti da fonti di calore generate dai motori. Non è ancora chiaro l'obiettivo della missione. Nei giorni scorsi gli ucraini, sia con una incursione di elicotteri sia probabilmente con missili e atti di sabitaggio, sono riusciti a incendiare depositi di carburante a Belgorod e nei dintorni e a far crollare un ponte ferroviario.

Diodato Pirone