Auto, Urso: «L'Italia vota contro per dare un segnale all'Ue su altri dossier»

EMBED





(LaPresse) "L'Italia vota contro come segnale per quanto riguarda tutta l’attività che la Commissione, le istituzioni europee faranno, faremo insieme a loro, nei prossimi mesi, che riguarderà gli altri dossier che sono ancora aperti, non soltanto quelli inerenti l’automotive, ma anche quelli inerenti, per esempio, il packaging, piuttosto che l’ecotessile. Dossier nei quali noi chiediamo ragionevolezza". Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Consiglio Competitività a Bruxelles, parlando della posizione contraria dell'Italia allo stop ai motori termici dal 2035. "Noi siamo un governo pragmatico che guarda innanzitutto agli interessi nazionali e la sostenibilità del nostro sistema sociale che è conseguenza della sostenibilità del nostro sistema produttivo e vorremmo che altrettanta ragionevolezza e consapevolezza ci sia nelle istituzioni europee", ha aggiunto. "Dopo la nostra decisione, a cui si sono unite sostanzialmente la Polonia e la Bulgaria, avete notato che si è aperta una riflessione. Infatti il punto all’ordine del giorno è stato spostato a domani. Il nostro è stato innanzitutto un segnale d'allarme, una sveglia a tutta l'Europa, a non dare nulla per scontato e a dire che l'Italia c'è, è presente nelle istituzioni, come lo siamo stati oggi e lo saremo in ogni consesso, in maniera qualificata e autorevole, perché riteniamo che le nostre posizioni, che questa battaglia, non sia la battaglia del governo di Giorgia Meloni ma è la battaglia del Paese, dell'Italia e io credo anche dell'Europa. E su questo abbiamo notato tanto ascolto da parte di altri governi europei con quali stiamo lavorando per costruire via via nel tempo le posizioni comuni", ha concluso Urso.