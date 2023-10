Australia, l'Opera House di Sydney omaggia Israele

La Sydney Opera House si è illuminata con i colori della bandiera di Israele in segno di sostegno alla comunità ebraica. L'Associazione degli Ebrei del Nuovo Galles del Sud ha elogiato il gesto di solidarietà, ringraziando il Premier Minns, il Ministro per il Multiculturalismo Steve Kamper e altri parlamentari che hanno sostenuto questa iniziativa. Altre città australiane illumineranno i loro monumenti in segno di solidarietà. Allo stesso tempo, il Gruppo di Azione Palestinese Sydney ha tenuto una manifestazione nella Sydney Town Hall, chiedendo una Palestina libera e invitando il governo federale a interrompere i legami con Israele.