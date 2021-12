Australia, incendi e inondazioni da ovest a est: fiamme nel "regno" dei surfisti

Condizioni estreme dettate dal cambiamento climatico. L'Australia sta combattendo da ore contro due diversi disastri naturali: incendi sulla costa ovest, piogge e inondazioni ad est. Le fiamme, piaga del Paese in estate, hanno colpito la zona turistica di Margaret River, amata da surfisti e appassionati di vino, dove nelle ultime settimane le temperature hanno sfiorato i 40 gradi. al momento non ci sono feriti nè case danneggiate ma centinaia di persone sono state costrette ad evacuare.

Dall'altra parte del continente, la costa del Pacifico è stata colpita dalla pioggia. In alcune regioni rurali a sud di Sydney, che due anni fa erano stati devastati dagli incendi più violenti della storia australiana, sono caduti 21 centimetri solo nelle ultime 24 ore. Novembre, inoltre, è stato il mese più piovoso in 122 anni. Secondo gli esperti, il clima estremo dell'Australia è peggiorato a causa del cambiamento climatico causato dall'uomo. Negli ultimi anni, infatti, il continente è stato colpito da una serie di calamità naturali come siccità, incendi e inondazioni.