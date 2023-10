Francia, attentato in una scuola di Arras, professore ucciso a coltellate. L'aggressore urlava «Allah Akbar». Due feriti gravi

Attacco al coltello oggi in un liceo di Arras in Francia, dove un uomo ha fatto irruzione al grido di «Allah Akbar», pugnalando a morte un professore. Nell'attacco sono rimaste ferite diverse persone, due delle quali sono in condizioni gravi, ha reso noto il prefetto. L'aggressore è stato arrestato, ha reso noto il ministero dell'Interno.

