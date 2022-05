Attacco hacker alle smart tv russe: «No alla guerra»

Nel giorno della vittoria nazista, festa nazionale, sugli schermi delle Smart tv russe è comparso un messaggio contro la guerra. Era prevedibile questo 9 maggio, nella giornata della Vittoria con cui Mosca celebra la vittoria contro la Germania nazista che la retorica del Cremlino ha voluto mettere sullo stesso piano dell' "operazione militare speciale" in atto contro l'Ucraina. Tutti i canali sono stati colpiti dall'attacco hacker: Rossiya 1, Ntv Plus, Pervyi Kanal. Sulla pagina dei programmi, al posto del nome di ogni programma, accanto all'orario, il messaggio: «Sulle vostre mani vi è il sangue di migliaia di ucraini e delle centinaia di loro figli uccisi. Le televisioni e le autorità stanno mentendo. No alla guerra»