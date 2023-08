Inchieste Trump, il tycoon: «Non ho fatto nulla di sbagliato»

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato arrestato in Georgia e ha trascorso più di 20 minuti in custodia. Successivamente è stato rilasciato su cauzione di 200mila dollari, ma con l'obbligo di non utilizzare i social media per prendere di mira co-imputati e testimoni. E' la quarta volta in cui Donald Trump si trova sotto accusa penale, questa volta con l'accusa di aver cercato di sovvertire il risultato delle elezioni in Georgia. Un aspetto significativo è che ad Atlanta è stata resa pubblica una foto segnaletica di Trump, la prima volta per un ex presidente.