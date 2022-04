Argentina, ragazza sviene mentre passa la metro: salva per miracolo

«Ancora non riesco a capire perché sono viva...». Candela Salazar parla a microfoni delle tv argentine dopo il video pubblicato dal ministero dei trasporti del Paese. La 24enne, ripresa dalle telecamere di video sorveglianza, è caduta sui binari della stazione di Belgrano Sur, a Buenos Aires, proprio mentre passava il treno. La giocane è caduta, "inghiottita" tra il treno e la soglia del binario. Un poliziotto è stato in grado di soccorrerla immediatamente e di evitare che accadesse il peggio ma la fortuna ha giocato un ruolo fondamentale: «Mi sono svegliata sdraiata sul pavimento della stazione e ricordo che quando mi hanno portato fuori, c'erano persone intorno a me", ha detto la giovane.