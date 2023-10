L'Ambasciatore d'Israele all'Onu si appunta la stella di David al petto

(Agenzia Vista) New York, 31 ottobre 2023 L'ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite, Gilad Erdan, si è appuntato una stella gialla sul petto durante una riunione del Consiglio di sicurezza: "Proprio come i miei nonni e i nonni di milioni di ebrei d'ora in poi io e la mia squadra indosseremo le stelle gialle. Indosseremo questa stella finché non condannerete le atrocità di Hamas e non chiederete l'immediato rilascio dei nostri ostaggi. Camminiamo con una stella gialla come simbolo di orgoglio, a ricordare che abbiamo giurato di reagire, di difenderci. Mai più è adesso" ha detto. / Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it