Viktor e la sua famiglia hanno lasciato Kiev il 24 febbraio scorso, la notte nella quale hanno saputo dell'invasione russa in Ucraina. In queste immagini riprese dalla video sorveglianza dell'appartamento, si vede la giovane coppia svegliarsi nella notte per poi abbandonare velocemente l'appartamento. Le immagini hanno raccontato un altro drammatico aspetto della guerra in Ucraina (Video Twitter)