«In tante mi avete chiesto come indossare il turbante, quindi ho detto: "Daje, facciamo un tutorial"». Si apre così il video postato poche settimane fa sui social da Alessia Piperno, giovane romana di trent'anni arrestata in Iran. La notizia della sua incarcerazione è stata diffusa nelle scorse ore dal padre Alberto tramite un post Facebook. L'ambasciata d'Italia a Teheran si è subito attivata presso le autorità iraniane per svolgere le dovute verifiche.