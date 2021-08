Afghanistan, Biden: «Nostra missione non era costruire una nazione ma combattere terrorismo»

(Agenzia Vista) Usa, 16 agosto 2021 "Gli Stati Uniti si sono impegnati in Afghanistan vent'anni fa con obiettivi chiari: portare giustizia agli autori degli attacchi dell'11 settembre 2001, fare in modo che Al Qaeda non usasse l'Afghanistan come rifugio. L'obiettivo non è mai stato costruire una nazione". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando gli ultimi sviluppi in Afghanistan dopo la presa di Kabul da parte dei talebani. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev