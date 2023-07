Addio a Coco Lee, la "Mariah Carey asiatica"

Coco Lee, cantante di fama mondiale, è morta all'età di 48 anni e a farlo sapere è la famiglia. Da diverso tempo, lottava contro la depressione che, purtroppo, se l'è portata via. Infatti, la sorella Nancy ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui spiega che Coco soffriva da anni di questa terribile malattia ma che, nell'ultimo periodo, la sua situazione era peggiorata. L'artista aveva pubblicato il suo primo album Love From Now On, nel 1994.