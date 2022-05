Azovstal, Zelensky annuncia la resa: «L'Ucraina ha bisogno di eroi vivi, non morti»

(Agenzia Vista) Kiev, 17 maggio 2022 "Una giornata difficile. Ma questa giornata, come tutte le altre, mira proprio a salvare il nostro Paese e la nostra gente. Per quanto riguarda la situazione a Mariupol. Grazie alle azioni dell'esercito ucraino - le forze armate ucraine, l'intelligence, la squadra negoziale, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le Nazioni Unite, speriamo di poter salvare la vita dei nostri ragazzi. Tra loro ci sono i feriti gravi, che ricevono assistenza medica. Voglio sottolineare: l'Ucraina ha bisogno di eroi ucraini vivi. Questo è il nostro principio. Penso che ogni persona adeguata capirà queste parole", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it