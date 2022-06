«Oggi la Corte Suprema degli Stati Uniti ha espressamente sottratto un diritto costituzionale al popolo americano. L'hanno semplicemente portato via. Non è mai stato fatto. È un giorno triste per la corte e per il Paese. Ora a rischio la salute e le vite delle donne», le parole del Presidente Biden dopo la sentenza della Corte suprema sull'aborto. / Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Aborto, gli stati Usa dove sarà proibito e dove consentito: e quelli dove resta incertezza