Mondiali paralimpici di scherma, al PalaTerni le premiazioni della spada maschile

EMBED





Uno splendido argento per Emanuele Lambertini. Nella finale di spada maschile categoria A, il campione di fioretto ha battuto l’argentino Freitas nel turno dei 32, “Lambo” ha sofferto e gioito negli ottavi di finale contro il cinese Chen, sconfitto per 15-14. Ha sofferto negli ottavi di finale con ha sofferto contro il cinese Chen, poi si è imposto sul tedesco Schrader e in semifinale contro il francese Platania Parisi. Solo nella finale contro il britannico Peter Gilliver ha dovuto cedere il passo a quest'ultimo guadagnando comunque un meritatissimo secondo posto.