Modalità aereo in volo, ecco perché bisogna attivare questa funzione sul cellulare

In un video virale su Tik Tok una hostess ha spiegato la vera ragione per cui dobbiamo sempre attivare la modalità aereo del telefono in volo. L’assistente di volo ha fatto sapere: “Ci sono circa 45.000 voli che avvengono ogni giorno, con circa 2,9 milioni di passeggeri a bordo”. I piloti – ha detto – sono responsabili del volo ma è dal controllo del traffico aereo che ricevono informazioni sulla rotta: “A volte, le frequenze possono scontrarsi e causare una perdita completa del segnale”.

Capita, dunque che un pilota possa volare alla cieca, tutto perché una frequenza di un telefono dei passeggeri ha intercettato la stessa da cui il pilota riceve indicazioni da terra. In realtà alcuni utenti di Tik Tok hanno parzialmente contraddetto l’autrice del video informativo: secondo loro la richiesta di attivare la modalità aereo in volo è dettata oramai dalla cautela e la tecnologia ha fatto passi da gigante (Foto: Shutterstock Music: "Funday" from Bensound.com)

