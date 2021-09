Paris Fashion Week al via tra moda e vip, Deva Cassel incanta alla sfilata Dior

Dior dà inizio alla Paris Fashion Week e svela la nuova collezione prêt-à-porter per la stagione primavera/estate 2022. È la prima volta dall'inizio della pandemia che la settimana della moda francese si svolge totalmente in presenza: per l'evento sono accorsi tantissimi vip. Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha incantato tutti con la sua bellezza e la sua eleganza. Per il suo look ha scelto di indossare un panciotto e pantaloni a palazzo: un total black glamour e molto raffinato.

Influencer, attrici, modelle, fashion blogger: Parigi per l'occasione si è popolata di amanti della moda. Tra loro anche Chiara Ferragni accompagnata dalla sorella Valentina. E poi ancora Iris Law, Natalia Vodianova, Rosamund Pike, Alexa Chung, Leonie Hanne e Romee Strijd. Occhi puntati su ospiti e outfit, dunque, ma anche sulla passerella e sugli splendidi abiti indossati dalle modelle Dior. Una risposta allo sconvolgimento causato dal Covid che arriva con colori audaci, abbigliamento sportivo e silhouette ispirate agli anni '60.