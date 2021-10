Milano, sgominata la banda Barrio 18: arrestati

(LaPresse) La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa svolta nei confronti di appartenenti a un'associazione per delinquere denominata Barrio 18, sta dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari a carico di una ventina di cittadini salvadoregni emessa dal gip presso il Tribunale di Milano, su richiesta dei pm titolari delle indagini. Per le operazioni di polizia giudiziaria sono impiegati circa 100 agenti, tra cui personale delle Squadre Mobili di Trento, Bergamo, Pavia ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.