Manifestazione pro Palestina a Milano, centinaia a piazza Castello

(LaPresse) Centinaia di persone si sono radunate in piazza Castello, a Milano, per manifestare in solidarietà del popolo palestinese. Prosegue, infatti, senza sosta il conflitto tra Israele e Hamas, che dal 7 ottobre 2023 a oggi ha ucciso oltre 23mila civili della Striscia di Gaza. "Palestina libera! Free Free Palestine!", recita così uno dei cori più ripetuti durante la protesta. Tanti gli striscioni e i cartelli esposti, alcuni dei quali recitano: "Fermiamo il genocidio a Gaza".