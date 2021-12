Incendio a Milano, distrutte auto e diversi container

(LaPresse) Grande incendio ieri notte, a Milano: i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23 per un rogo in via Ripamonti 514, zona sud del capoluogo lombardo. Le fiamme hanno distrutto una ventina di mezzi parcheggiati in quel momento, fra cui un'autocisterna contenente oli minerali. In fiamme anche diversi container e una quindicina di vetture. Al lavoro una trentina di vigili del fuoco fino alle 3.30 di questa notte. Sul posto anche personale della polizia di Stato. Gli inquirenti sono al lavoro per capire le dinamiche del rogo.