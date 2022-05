Milan campione d'Italia, la festa dei tifosi: i caroselli in giro per la città

La notte del Milan parte dalla periferia per arrivare in Duomo. Non appena si è conclusa la partita tra Milan e Sassuolo i tifosi rossoneri hanno invaso il capoluogo Lombardo per dirigersi in piazza del Duomo. È qui che è stata organizzata infatti la festa del club. Strade intasate, traffico bloccato, mentre le biciclette sfrecciano e sventolando la bandiera. Tra parentesi la città si è riempita di venditori ambulanti abusivi di bandiere vendute al prezzo di 20 o 10 euro, a seconda della dimensione.

Video di Nicole Cavazzuti