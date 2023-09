Migranti, a Lampedusa proteste e tensioni al porto

(LaPresse) Momenti di tensione al porto di Lampedusa, dove agenti della Guardia di Finanza cercano di contenere centinaia di migranti che chiedono di lasciare il molo. Gli agenti hanno effettuato anche una carica di alleggerimento sui migranti che tentavano di sfondare il cordone. La situazione resta drammatica sull'isola con quasi 7.000 presenze in un hotspot di nuovo al collasso.

"Non riescono neppure a distribuire l’acqua al Molo Favaloro. Mi chiedo se tutto questo non sia frutto di una scelta. E mi ostino a offrire la collaborazione di volontari, associazioni e cittadini per affrontare la situazione qui. Fermo restando che servono azioni urgenti da parte del Governo: una missione di soccorso a Sud di Lampedusa, grandi navi che svuotino l’hotspot e l’isola il più velocemente possibile, un rapido sistema di rimozione e allontanamento dei barchini vaganti in mare e dentro il porto" scrive su Facebook l'ex sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini.