Meteo, a Pesaro strade come fiumi: danni a case, aziende e strade

(LaPresse) Strade come fiumi a Pesaro alle prese con una pesante ondata di maltempo. "La situazione è critica. Il torrente Genica è uscito in più punti, causando allagamenti in particolare nella zona via Belgioioso a Loreto, poi alla Celletta e a Muraglia", ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. D iversi danni a case, aziende e strade.