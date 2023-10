Mestre, la disperazione di un uomo: "Ci sono 50 persone che stanno morendo"

(LaPresse) Tra i tanti video diffusi via social ce n'è uno che mostra tutta la disperazione di quei primi momenti dopo l'incidente di Mestre. L'autobus è caduto dal cavalcavia e le prime fiamme iniziano ad avvolgerlo, un uomo che ha assistito alla scena corre verso un poliziotto: "Dove sono i pompieri? Ci sono 50 persone che stanno morendo!", urla l'uomo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE