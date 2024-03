Meloni-von der Leyen al Cairo: siglato accordo Ue-Egitto, focus anche su migranti

La premier Giorgia Meloni è volata oggi in Egitto, dove ha prima partecipato a un meeting bilaterale con il presidente egiziano al-Sisi e ha poi preso parte al meeting tra l'Unione Europea e lo Stato nordafricano. Il meeting ha elevato le relazioni tra le due parti al livello di ‘partenariato globale e strategico’, affrontato il tema dell'immigrazione e varato un pacchetto di aiuti da 7,4 miliardi di euro che Bruxelles destinerà all'Egitto tra il 2024 e il 2027. Spazio anche per parlare del caso-Regeni: "C'è un processo in corso, andremo avanti sul fronte della verità e della giustizia", ha affermato Meloni.