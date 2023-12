Meloni "Stato alleato e non nemico di chi fa impresa"

ROMA (ITALPRESS) - "Se il Made in Italy è sinonimo di eccellenza e qualità lo dobbiamo in gran parte alle nostre piccole e medie imprese. Senza, il nostro sistema economico non sarebbe quello che è ed è per questa ragione che abbiamo scelto, in questo primo anno

di governo, di porre le basi per costruire un ambiente che sia il più possibile favorevole a chi fa impresa. Perché lo Stato deve essere un alleato di chi produce ricchezza, di chi crea posti di

lavoro, e non un nemico. Deve essere un alleato che aiuta le imprese a crescere, che le aiuta a diventare più forti e competitive". Così il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio

inviato all'assemblea di Confimi Industria.

