Meloni: "Italia e Francia legate, c'è bisogno di collaborare"

(Agenzia Vista) Parigi, 20 giugno 2023 "Italia e Francia sono due nazioni legate, centrali e protagoniste in Ue, che hanno bisogno particolarmente in un momento come questo di dialogare perché molti e convergenti sono i nostri interessi comuni". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa all'Eliseo insieme ad Emmanel Macron prima del bilaterale. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it