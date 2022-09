Meloni dal palco di Piazza del Popolo: «Dicono che faccio paura, vi faccio paura?»

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2022 "Vi hanno detto che facciamo paura, ma a chi? Vi faccio paura? No? Sicuri? Facciamo paura a qualcuno in effetti, ci temono gli amici degli amici che occupano posizioni che non meritavano perchè avevano la tessera del Pd in tasca", le parole di Giorgia Meloni alla manifestazione del centrodestra a Roma. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it