Meloni: "Con Parigi continueremo a sostenere Kiev a 360°"

(Agenzia Vista) Parigi, 20 giugno 2023 "Non c'è dubbio che l'Italia e la Francia continueranno a sostenere la causa ucraina a 360 gradi": lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella dichiarazione congiunta all'Eliseo al fianco del presidente francese Emmanuel Macron. "Se non lo facessimo - ha avvertito - troveremmo un mondo molto più caotico". E ancora: "Quello che gli ucraini stanno facendo è difendere anche la nostra libertà", ha continuato Meloni, dicendosi "fiera di poter annunciare assieme a Macron" che lo scudo antiaereo franco-italiano Samp-T è adesso "operativo" in Ucraina. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev