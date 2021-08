Meghan, Harry e il mistero del battesimo di Lilibet, la reazione dopo il no della Regina

LOLNEWS.IT - I tabloid inglesi e americani stanno fantasticando non poco sul battesimo di Lilibet: si farà a Windsor o a L.A.? La piccola, nata lo scorso 6 giugno, è stata aggiunta dopo 2 mesi nella linea di successione della famiglia reale: Rispetto al fratello, battezzato a Londra dopo poco più di un mese dalla nascita, la secondogenita potrebbe subire una sorte opposta. Lili non ha ancora conosciuto nessun membro della famiglia reale: il battesimo poteva essere un’ottima occasione per vedere la Regina, ma lei non presenzierebbe all’evento perché ritenuto di importanza minore rispetto a tante altri impegni. Per questo motivo, dopo una prima possibilità di celebrare il battesimo a Windsor, Harry e Meghan hanno detto no a Windsor. A onor del vero, la Regina non ha mai preso parte ad alcun battesimo, ma Harry è il nipote prediletto e vista la situazione, averla tra gli invitati avrebbe giovato alla reputazione della monarchia. (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)



