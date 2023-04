Salvini ai tifosi del Napoli che scortano il pullman in scooter: «Indossate il casco»

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2023 "Ragazzi in moto o in motorino, casco in testa, prudenza, distanza e non si va in due, in tre o in quattro. Quindi festeggiare sì, ma usando la testa", le parole di Salvini commentando il video dei tifosi del Napoli che "inseguono" il pullman della squadra dopo la vittoria con la Juventus. / Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it