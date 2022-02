Matteo Renzi a Controcampo: «Sanzioni, un fondo per indennizzare le imprese»

«Occorre un fondo per le imprese, come quello fatto per la Brexit con 5.4 miliardi di euro, ma grande il doppio». Così Matteo Renzi, intervistato a Controcampo, le interviste ai leader della politica del Messaggero tv. «Perché nel momento in cui si sceglie la strada delle sanzioni, non le può pagare il settore calzaturiero delle Marche o quello agricolo del Sud», sottolinea il senatore leader di Italia Viva.

Nell'intervista al direttore del Messaggero, Massimo Martinelli, in cui tocca anche tutti i temi caldi della politica, dalla giustizia alle alleanze, Renzi si sofferma sui diversi dossier aperti dalla guerra, lanciando la proposta di indicare Angela Merkel come inviato speciale di Europa e Nato sull'Ucraina. «Per far stare l’Ue e la Nato al tavolo ci vuole una persona autorevole e credibile agli occhi del Cremlino perché Putin è un uomo che sa misurare i rapporti di forza fin troppo bene», avverte Renzi.