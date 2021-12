Mascherine chirurgiche si possono lavare fino a 10 volte: lo studio

LOLNEWS.IT - I rifiuti generati dalle mascherine in questi quasi due anni di pandemia sono diventati i più diffusi al mondo: si calcola che quelle usa e getta per la scuola potrebbero produrre 44 tonnellate di spazzatura al giorno. Per questo motivo sono provvidenziali i risultati che giungono da una serie di test francesi nell’ultimo anno e mezzo sul grado di protezione delle mascherine chirurgiche anche se lavate. C’è sempre stata un po’ di incertezza mista a paura, ma ora la disamina è completa e per fortuna incoraggiante: questo tipo di mascherine si può lavare in lavatrice a 60° per 10 volte. Tutti i dettagli (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

