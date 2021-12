I Maneskin ospiti di X Factor 2021 inaugurano la finale con Beggin'

I Maneskin tornano sul palco che li ha visti spiccare il volo, in occasione della finale di X Factor 2021. Come nelle migliori tradizioni, la serata conclusiva del talent show targato Sky è andata in onda in diretta dal Forum di Assago. E, tra i super ospiti, non potevano mancare i Måneskin, che proprio nel 2017 parteciparono al programma classificandosi secondi. Immagini concesse da Sky, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW, sempre disponibile on demand. Foto: Jule Hering

