Måneskin, in attesa del concerto al Circo Massimo l’anteprima video di Supermodel su TikTok

A poche ore dal concerto al Circo Massimo, i Måneskin sono stati protagonisti di un’anteprima per la community di TikTok. La rock band ha, infatti, presentato in esclusiva un video musicale in formato verticale del singolo ‘Supermodel’, un nuovo, speciale contenuto, con cui il gruppo romano trasmesso ancora una volta tutta la sua energia. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, reduci dalla doppia esibizione al Coachella, tornano nuovamente in Italia: sabato 9 luglio sono protagonisti di una data-evento al Circo Massimo, il simbolo di Roma e della grande musica rock. E dopo la città eterna, la band continuerà il viaggio nei festival più importanti con date a Parigi, Chicago, Rio de Janeiro e Osaka. Il 2022 segnerà anche l’inizio del primo tour mondiale, il ‘Loud Kids Tour’, con 56 concerti nei principali club e palasport. Foto da Ufficio Stampa Wordsforyou - Ufficio Stampa TikTok - Kikapress/ Music: «Perception» from Bensound.com

