Parco, l'orsa Amarena con i cuccioli in giro per i paesi: servizio anti video

Mamma Amarena con i suo cuccioli avvistata più volte in questi giorni, di sera e di mattina, tra Gioia dei Marsi e Lecce dei Marsi. Turisti e residenti si sono fermati per filmare l'orsa con i suoi piccoli. I carabinieri forestali dell'Aquila stanno svolgendo servizi serali con i guardiaparco del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per assicurare vigilanza, dissuasione e pubblica incolumità. In caso di necessità sono pronti a intervenire i carabinieri del colonnello Nicola Mirante. La dissuasione è solo fisica e sonora perché gli esemplari non muniti di radiocollare non possono essere allontanati con proiettili in gomma e non vanno spaventati i cuccioli al seguito. Va ricordato che avvicinarsi troppo a un animale selvatico con prole può esporre a pericoli. A Secinaro Fontecchio e Ovindoli, invece, ci sono altri due esemplari di orso che fanno incursione in aziende agricole uccidendo animali di allevamento. (testo di Sonia Paglia)