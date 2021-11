(LaPresse) Salvato dai vigili del fuoco mercoledì mattina dai vigili del fuoco un uomo rimasto bloccato nella propria automobile nel torrente Rio Quirra in località Norantuno, nel territorio di Arzana (Nuoro). Fondamentale per il buon esito del salvataggio, hanno spiegato i vigili del fuoco, è stato il lavoro di squadra effettuato da specialisti sommozzatori, che per recuperare l'uomo hanno utilizzato un gommone vincolato ad una fune di sicurezza.