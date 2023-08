Maltempo, allerta arancione in Lombardia e Liguria

(Lapresse) Prosegue l'ondata di maltempo nel Nord Italia. Previsti per oggi nuovi temporali di forte intensità e grandinate. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione in Lombardia e Liguria. A Milano il sindaco ha ordinato la chiusura di tutti i parchi. A Genova attivato il piano comunale d'emergenza. Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su Valle d'Aosta, ampi settori del Piemonte, Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto ed Emilia-Romagna occidentale. Le temperature subiranno una generale e marcata diminuzione su tutto il territorio nazionale.