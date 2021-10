Maltempo in Abruzzo, auto intrappolata nel sottopasso invaso dell'acqua

Giornata di maltempo in Abruzzo. Nubifragi e bombe d'acqua in Val Vibrata e della zona costiera da Giulianova a Martinsicuro. Allagate fabbriche e scantinati. Soccorsi automobilisti in difficoltà a causa di sottopassi intasati dalla pioggia. Una squadra di vigili del fuoco di Teramo ha soccorso due automobilisti rimasti bloccati con la loro auto in un sottopasso ferroviario in via D'Annunzio, a Giulianova, completamente invaso dall'acqua. Appena l'acqua comincerà a defluire, l'auto sarà recuperata trainandola fuori della zona allagata. Domani chiuse le scuole a Giulianova.

